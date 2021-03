Paven talte i terrorrammet Bagdad-kirke

utenriks

Rundt 60 kristne ble drept da jihadister angrep kirken under en gudstjeneste i 2010. Fredag kom paven på besøk.

– Vi er samlet her i Vår frues frelseskirke i Bagdad, innhyllet i blodet til våre brødre og søstre, som her betalte den høyeste pris for sin trofasthet mot Herren og hans kirke, sa paven.

De siste to tiårene har den kristne minoriteten i Irak krympet kraftig som følge av krig og forfølgelse.

Under besøket ba paven også irakiske politikere om å kjempe mot korrupsjon og maktmisbruk og sikre at alle innbyggere har like rettigheter.

