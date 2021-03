Rumenske Radu Jude stakk av med Gullbjørnen i Berlin

utenriks

Filmen, som er regissert av rumenske Radu Jude, var en av 15 filmer som kjempet om prisen.

Den israelske regissøren Ndav Lapid, som delte den ut, betegnet filmen som en som fanger nåtiden og omformer våre sosiale og filmatiske normer.

Jude vinner prisen seks år etter at han vant prisen for beste regissør for filmen «Aferim!».

Årets Berlinale er som så mange andre arrangementer preget av pandemien og er blitt avviklet som et virtuelt arrangement.

Tyske Maren Eggert vant festivalens skuespillerpris, som for første gang var kjønnsnøytral. Maria Speth, som også er fra Tyskland, vant juryprisen for sin dokumentar om et multikulturelt klasserom, «Herr Bachmann und seine Klasse».

Ungarske Denes Nagy vant Sølvbjørn-prisen for beste regissør for andre verdenskrig-dramaet «Termeszetes Feny», mens Sør-Koreas Hong Sangsoo vant for beste manus for filmen «Inteurodeoksyeon».

