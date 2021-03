Frivillige blir koronasmittet i britisk forskningsprosjekt

utenriks

– «Human Challenge»-programmet vil forbedre og akselerere utviklingen av vaksiner og behandlinger mot koronavirus. Den første gruppen frivillige har nå begynt virusstudien, sa en talsperson for landets helsedepartement til nyhetsbyrået DPA.

Alle de 90 frivillige er unge og friske. Dermed skal risikoen være liten for at de utvikler alvorlige sykdomssymptomer.

– Disse nøye utvalgte voksne blir eksponert for viruset i et trygt og kontrollert miljø, med helsepersonell og forskere i nærheten for å overvåke og passe på dem 24 timer i døgnet, sa talspersonen.

