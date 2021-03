Saudi-ledet koalisjon bombet Jemens hovedstad

utenriks

– Militæroperasjonens mål var houthienes militære anlegg i Sana og flere andre provinser, opplyste militærkoalisjonen, meldte statlige Saudi Press Agency (SPA).

Tolv mål ble søndag bombet i hovedstaden, ifølge lokale innbyggere. Det er ikke meldt om drepte.

Angrepet skjedde etter at koalisjonen opplyste at de hadde avskåret et droneangrep av de Iran-støttede opprørerne. De tolv dronene skulle angivelig angripe sivile mål i Saudi-Arabia, meldte SPA.

Opprørerne har ikke kommentert droneangrepet.

(©NTB)