Fem medieselskaper mister lisensen i Myanmar

Alle har dekket protestene mot militærkuppet 1. februar.

I tillegg til Myanmar Now gjelder det Mizzima, 7-Day, DVB og Khit Thit Media, melder landets statskanal MRTC mandag, ifølge Reuters.

Myanmar Now skriver på sin nettside at redaksjonslokalene i Yangon sentrum blir gjennomsøkt av juntaen, men at ingen er pågrepet ettersom de ansatte allerede er evakuert.

Demonstrasjonene i Myanmar fortsatte mandag. Tre personer ble tidligere på dagen drept, og mange andre såret i to byer der sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstrantene, ifølge øyenvitner.

