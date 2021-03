utenriks

Et fat nordsjøolje omsettes natt til mandag for 71,1 dollar fatet. Det er den høyeste oljeprisen på nesten to år, siden mai 2019,

En av årsakene er større optimisme om utsiktene til økt etterspørsel som følge av global økonomisk gjenreising.

Den andre årsaken knyttes til angrepet mot den saudiarabiske oljegiganten Aramcos lageranlegg ved flyplassen i Jeddah torsdag morgen. Houthiene i Jemen har tatt på seg ansvaret for missilangrepet i Saudi-Arabia.

