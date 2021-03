Innesperrede demonstranter i Myanmar satt fri

utenriks

Demonstranter samlet seg i Myanmars største by trass portforbudet som er innført, for å vise sin støtte til om lag 200 studenter som var stengt inne i deler av byen.

Studentene og andre personer deltok tidligere mandag i en av de mange daglige protestene mot militærkuppet og avsettelsen av landets sivile leder Aung San Suu Kyi for fem uker siden.

Militæret og politiet har reagert med stadig mer voldelige metoder for å slå ned protestene, og mandag ble flere hundre jaget inn i et boligområde i Yangon. Der ble de holdt over natten, skriver Reuters.

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret militærjuntaen til å slippe demonstrantene på en rolig og fredelig måte.

Mange av dem som demonstrerte, var kvinner som på fredelig vis markerte den internasjonale kvinnedagen, sier en talsperson for generalsekretæren.

