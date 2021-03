Over 700.000 koronadødsfall i Latin-Amerika

utenriks

Regionen, som består av 34 land og områder i Sør- og Mellom-Amerika og Karibia pluss Mexico, har registrert 700.022 dødsfall. Det er kun Europa som har rapportert flere koronarelaterte dødsfall.

Brasil og Mexico står for to tredeler av regionens totale dødstall. Det dystre tallet har steget jevnt og trutt fra over 500.000 innen slutten av desember til 600.000 per 2. februar.

Brasil har registrert flere enn 266.000 døde blant landets 11 millioner rapporterte smittetilfeller og er landet som er nest hardest rammet etter USA målt i antall døde.

Globalt er nærmere 117 millioner smittet og 2,26 millioner har dødd siden desember 2019.

(©NTB)