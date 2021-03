Chile vaksinerer raskere enn Israel

utenriks

Nye tall viser at Chile i gjennomsnitt har satt 1,08 doser per dag per 100 innbygger i løpet av de siste sju dagene. Israel ligger på 1,03.

Totalt har landet med 18 millioner beboere gitt minst en vaksineinjeksjon til over 21 prosent av befolkningen siden de startet vaksinasjonen i desember.

Regjeringen skriver på Twitter at de er stolte over å nå være på førsteplass i den globale vaksinasjonsprosessen.

Tross vaksinetallene, er smitten fremdeles høy i Chile. Landet har registrert mer enn 5.000 nye smittede daglig, i flere dager på rad.

