Lover langsiktig plan for dansk gjenåpning

På en kort pressekonferanse onsdag sa Frederiksen at alle partiene på Folketinget skal starte forhandlinger om gjenåpningsplanen fredag. En endelig plan vil bli lagt fram innen 23. mars.

– Vi skal sørge for at Danmark er godt forberedt når vi går inn i høsten, sa Frederiksen, men la til at man per nå ikke vet hvordan pandemisituasjonen vil være da.

Statsministeren har de siste ukene hatt møter med de ulike partiene i Folketinget for å høre hvordan de mener en gjenåpning av samfunnet best kan gjøres.

