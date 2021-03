Biden har signert krisepakken

utenriks

Den enorme krisepakken regnes som en stor politisk seier for den ferske presidenten.

Den ble endelig vedtatt av det demokratiske flertallet i Representantenes hus onsdag, etter at behandlingen i Senatet kom i mål i helgen.

Det internasjonale pengefondet IMF slo torsdag fast at den amerikanske krisepakken vil gi økonomien en kraftig dytt. De advarte samtidig mot at den massive pengeinnsprøytningen også medfører risiko.

Økt etterspørsel

IMF regner med krisetiltakene vil føre til at USAs bruttonasjonalprodukt vil øke med mellom 5 og 6 prosent over tre år, ifølge foreløpige anslag.

Økt etterspørsel vil føre til at andre land kan selge flere produkter til amerikanske kunder, sier IMF-talsmann Gerry Rice torsdag. Det store private forbruket i USA er en viktig vekstfaktor i verdensøkonomien.

– Vi ser potensielt vesentlige bivirkninger i form av global vekst. De fleste land kan dra nytte av sterkere amerikansk etterspørsel, så dette vil hjelpe global vekst og innhenting, sier Rice.

Han advarer imidlertid om at utlånsrentene brått kan stige markert, noe myndigheter verden over må være forberedt på.

Rentefrykt

Frykten for inflasjon og økte renter har ført til uro i finansmarkedene den siste tiden. Økende fart i vaksineprogrammer gir håp om rask økonomisk innhenting, men har også ført til frykt for at økende priser vil få den amerikanske sentralbanken Federal Reserve til å øke renta tidligere enn antatt.

Det har sendt aksjekursene ned i mange selskaper, særlig teknologiselskaper som antas å rammes spesielt hardt av økende renter.

Sentralbankens sjef Jerome Powell har forsøkt å dempe frykten, og sier at banken ikke har planer om å dempe stimuleringstiltakene eller øke utlånsrenta før inflasjonen ligger på godt over 2 prosent og arbeidsledigheten har sunket.

Han erkjente imidlertid at inflasjonen kan komme til å øke i år sammenlignet med de lave nivåene under nedstengningen i 2020, men sier at effekten sannsynligvis vil bli forbigående.

Direkte utbetalinger

Krisetiltakene har en samlet verdi tilsvarende over 16.000 milliarder kroner. Det betyr at krisepakken er en av de største i USAs historie. Den er litt mindre enn pakken på 2.000 milliarder dollar som ble vedtatt i den mest akutte fasen av koronakrisen i mars i fjor.

Som en del av pakken vil amerikanere flest få en ny utbetaling fra staten, den tredje i rekken. Denne gangen er sjekken på 1.400 dollar, men det er en inntektsgrense for hvem som får pengene.

Planen er å raskt begynne å dele ut midlene. De fleste utbetalingene på 1.400 dollar skal skje i løpet av denne måneden, ifølge Det hvite hus.

I tillegg til kontantutbetalingene skal 350 milliarder dollar fordeles til statlige og lokale myndigheter, mens skolesektoren får 130 milliarder dollar.

For å få fart på koronatesting, sporing og forskning bevilges det 49 milliarder dollar. I tillegg skal det brukes 14 milliarder på distribusjon av vaksiner.

