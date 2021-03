Dansk kvinne dømt til to års fengsel etter koronademonstrasjon

utenriks

Kvinnen, som er mor til to, brøt sammen i gråt da dommen ble lest opp i Københavns byrett. Straffen er doblet i forhold til hva den ville ha vært i en tilsvarende sak under normale forhold.

Retten har nemlig fulgt aktors påstand om å ta i bruk en særskilt paragraf som gir muligheten til å gi dobbel straff dersom lovovertredelsen har sammenheng med koronapandemien.

Kvinnen nektet straffskyld, og hevdet hun var på demonstrasjonen for å kreve høyere straffer for pedofile overgripere. Videoopptak av talen hennes, viser at hun stort sett snakker om pandemien, og ber tilhørerne «smadre byen».

– Hvor er det viruset dere oppfører dere som om vi alle er smittet av? Dere oppfører dere som om det er en dødelig pandemi, sa kvinnen, før et ble vist bilder av vold mot politiet, steinkasting og aggressiv bruk av fyrverkeri mens kvinnen ropte slagord med en megafon.

– Tiltalte er sint på regjeringen på grunn av nedstengningen, noe som er hennes rett. Men når hun opphisser en gruppe demonstranter til vold som følge av nedstengningen, skal bestemmelsene benyttes, sa aktor Henrik Uhl Pedersen.

Dommen omtales som unik i dansk rettshistorie, skriver danske TV 2. Kvinnen har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

(©NTB)