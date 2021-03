George Floyds familie får 27 millioner dollar i erstatning etter forlik

utenriks

Summen tilsvarer rundt 227 millioner kroner.

Floyd ble drept under en pågripelse i mai i fjor. Dødsfallet utløste omfattende Black Lives Matter-demonstrasjoner. Floyd ble kvalt da en politimann satte kneet mot nakken hans i rundt ni minutter.

– Jeg får ikke puste, ropte Floyd flere ganger før han døde, et uttrykk som ble et symbol for hele Black Lives Matter-bevegelsen.

Historisk sum

Politibetjenten Derek Chauvin, som er hvit, er tiltalt for drap etter flere forskjellige uaktsomhetsgrader. Selv om rettssaken ikke er fullført, ble det fredag klart at Minneapolis inngår forlik i saken der familien har gått til erstatningssøksmål.

Som del av erstatningen får nabolaget der Floyd ble pågrepet 500.000 dollar.

Dette mest omfattende forliket i et privatrettslig søksmål før en straffesak er fullført noensinne, ifølge Floyd-familiens advokat Ben Crump.

– Det sender et tungt signal om at svarte liv betyr noe, og at politibrutalitet mot fargede må ta slutt, sier Crump.

Kondolerer til familien

Byrådsleder Lisa Bender i Minneapolis sier at det er historiene til familien som betyr noe nå.

– Men på vegne av byrådet vil jeg gi mine dypeste kondolanser til familien til George Floyd, vennene hans og alle i samfunnet vårt som sørger over tapet av ham, sier Bender.

Floyds familie gikk til sak i juli i fjor mot byen, politibetjenten som er tiltalt for drap og tre andre politibetjenter som er siktet i saken.

Minneapolis betalte i 2019 20 millioner dollar til familien til Justine Ruszczyk Damond, en uvæpnet kvinne som ble skutt og drept av politiet etter at hun selv ringte nødetatene for å be om hjelp.

Utvidet tiltalen

Domstolen som behandler saken mot politimannen som er tiltalt for å være skyld i Floyds død, utvidet tidligere i uken tiltalen til enda en type uaktsomt drap.

Chauvin var allerede tiltalt for en grad av forsettlig drap, second-degree murder, og én type uaktsomt drap. Tiltalen ble utvidet med enda én type uaktsomt drap, third-degree murder.

Dommer Peter Cahill ved domstolen i Hennepin County hadde tidligere avvist påtalemyndighetens anmodning om å utvide tiltalen, men behandlingen i en ankedomstol ga gjennomslag for å inkludere tiltalepunktet.

Jusseksperter mener utvidelsen vil gi juryen flere muligheter til å dømme Chauvin for drap.

(©NTB)