Navalnyj flyttet fra straffeleir – uklart hvor han er

Navalnyj la i starten av mars ut et innlegg på Instagram der han fortalte at han satt i Koltsjugino-fengslet, en straffeleir i Vladimir-regionen like utenfor Moskva.

Der ble han besøkt av en av sine advokater torsdag, men da advokaten kom tilbake fredag fikk han beskjed om at Navalnyj ikke lenger var der.

– Han er blitt flyttet til et ukjent sted, sier advokaten Vadim Kobzev.

Russlands føderale fengselsvesen vil ikke svare på spørsmål om hvor Navalnyj befinner seg.

Navalnyj ble pågrepet i januar da han vendte tilbake til Russland. Han ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok i hjemlandet i august i fjor og tilbrakte flere måneder på sykehus i Tyskland før han dro hjem.

Han er dømt til å sone i to og et halvt år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.

