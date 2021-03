Storbritannia oppfordrer briter til å forlate Myanmar

utenriks

– Det er omfattende politiske spenninger og uro siden den militære maktovertakelsen, og voldsnivået stiger, skriver regjeringen i sitt nye reiseråd.

Den påpeker også at militæret har beordret stenging av internett om natten, og at det er blitt vanskeligere å få tak i penger ettersom banker er stengt og minebanker ikke virker.

Alle som ikke har et prekært behov for å bli værende, bes om å reise fra landet, som er tidligere britisk koloni.

Militærjuntaen har innstilt normale passasjerflyvinger, men det går fortsatt flyginger som frakter nødhjelp og personell, og som det er mulig å bestille plass på.

Suu Kyi avviser anklager

Samtidig som sikkerhetsstyrker fortsetter å skyte med skarpt mot demonstranter som protesterer mot kuppet, har juntaen kommet med nye anklager mot landets avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi.

Fra før av er hun blant annet anklaget for ulovlig import av walkietalkier. Torsdag framsatte juntaen også anklager om at hun har tatt imot bestikkelser verdt 600.000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 5 millioner kroner. De hevder også hun har tatt imot gull.

– En vits

Suu Kyis advokat avviser anklagene og kaller dem en vits.

– Denne anklagen er den mest morsomme vitsen, skriver Khin Maung Zaw i sosiale medier, ifølge Reuters.

– Hun har kanskje andre svakheter, men hun er ikke svak når det gjelder moralske prinsipper, føyer han til.

Suu Kyi ble pågrepet i forbindelse med kuppet 1. februar og har siden sittet i husarrest.

– Trolig krigsforbrytelser

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar, Thomas Andrews, retter harde anklager mot det nye militærregimet.

Han kaller det for «morderisk og ulovlig» og sier at det er stadig mer som tyder på at regimet står bak forbrytelser mot menneskeheten.

Men han understreker at det kun er en domstol som kan avgjøre dette.

Andrews nevnte flere konkrete, alvorlige typer forbrytelser da han torsdag presenterte sin siste rapport om situasjonen i Myanmar. Han sa at sikkerhetsstyrkene i landet har drept minst 70 mennesker siden militærkuppet. De fleste av disse skal ha vært under 25 år gamle.

En representant for Myanmars utenriksdepartement, Chan Aye, har uttalt at myndighetene i landet har vært opptatt av å opprettholde lov og orden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han hevder de har vært tilbakeholdne når de har håndtert voldelige protester.

