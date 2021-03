Toppmøte med Biden i spissen varsler satsing på indisk vaksineproduksjon

utenriks

Møtet i den såkalte firerbanden, «the Quad», markerte president Joe Bidens første toppmøte som USAs president. At han valgte nettopp denne gruppen land, ses som et klart tegn på at forholdet til Kina står høyt på dagsordenen.

Møtet ble holdt digitalt.

– Dette er et ambisiøst nytt partnerskap som skal sette fart på vaksineproduksjonen, noe som vil gagne hele regionen, sier Biden.

– Vi skal kombinere våre nasjoners kapasiteter innen medisin, forskning, finans, produksjon og leveranser og utvikling. Det skal etableres en arbeidsgruppe av vaksineeksperter for å iverksette vår banebrytende forpliktelse til å distribuere vaksiner sikkert og effektivt, heter det i en felles uttalelse.

