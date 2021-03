utenriks

Konferansen skal holdes i Istanbul like før fristen for at amerikanske styrker skal være ute av Afghanistan utløper.

USA ga løftet om tilbaketrekking til Taliban under Trump-administrasjonen for å lokke opprørsgruppen til forhandlingsbordet.

I et brev som er lekket til afghanske medier, ber USAs utenriksminister Antony Blinken afghanske ledere vurdere en ny og inkluderende regjering. Han foreslår også fredssamtaler innen få uker i Tyrkia for å få på plass en fredsavtale med Taliban.

(©NTB)