Fem EU-land vil ha toppmøte om urettferdig vaksinefordeling

I et brev til EU ber Østerrike, Tsjekkia, Slovenia, Bulgaria og Latvia om et slikt toppmøte. Brevet ble publisert lørdag.

Fredag rettet Østerrikes statsminister Sebastian Kurz kraftig kritikk mot enkelte EU-land, blant dem Malta og Nederland, for å ha inngått hemmelige kontrakter med legemiddelselskaper som sikrer dem flere vaksinedoser per hode enn andre EU-land.

Anklagen ble avvist av en talsmann for EU-kommisjonen.

EU har en felles innkjøpsordning for alle medlemslandene som også Norge er med i. Planen er at vaksinene skal fordeles slik at alle får like mange per innbygger.

Toppmøte

En EU-talsmann sier det er opp til medlemslandene å be om mer eller mindre av en gitt vaksine. En annen EU-kilde sier lørdag at «koordineringen i kampen mot pandemien» vil bli første punkt på dagsordenen på unionens neste toppmøte.

Møtet er planlagt å holdes i slutten av mars, etter alt å dømme med fysisk oppmøte.

– Legemiddelselskapenes leveranser til medlemslandene skjer ikke på like fot, skriver Kurz og hans fire kolleger i brevet som er offentliggjort lørdag. Det ble sendt EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fredag.

– Store forskjeller

– Hvis dette systemet får fortsette, vil det skape og forsterke store forskjeller mellom medlemslandene fram mot sommeren, der noen kan oppnå flokkimmunitet i løpet av få uker, mens andre vil sakke kraftig akterut, heter det i brevet.

Lederne for de fem landene ber deretter om at saken tas opp på toppnivå så raskt som mulig. En talsmann for EU-kommisjonen sier brevet er mottatt, og at de gransker det og vil svare.

Kurz omtalte fredag det han beskriver som markedsplasser der enkelte medlemsland har inngått egne avtaler med vaksineprodusentene.

