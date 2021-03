Fem EU-land vil ha toppmøte om urettferdig vaksinefordeling i unionen

utenriks

I et brev til EU ber Østerrike, Tsjekkia. Slovenia, Bulgaria og Latvia om et slikt toppmøte. Brevet ble publisert lørdag.

Fredag rettet Østerrikes statsminister Sebastian Kurz kraftig kritikk mot enkelte EU-land, blant dem Malta og Nederland, for å ha inngått hemmelige kontrakter med legemiddelselskaper som sikrer dem flere vaksinedoser per hode enn andre EU-land.

Anklagen ble avvist av en talsmann for EU-kommisjonen.

EU har en felles innkjøpsordning for alle medlemslandene som også Norge er med i. Planen er at vaksinene skal fordeles slik at alle får like mange per innbygger.

