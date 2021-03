Storbritannia: Kina har brutt avtalen om Hongkong

utenriks

Utenriksminister Dominic Raab viser til at Kina har vedtatt omfattende endringer i Hongkongs valgsystem.

– Beijings avgjørelse om å innføre radikale endringer for å begrense deltakelsen i Hongkongs valgsystem, utgjør enda et klart brudd på den juridisk bindende kinesisk-britiske felles erklæringen, skriver Raab i en uttalelse lørdag.

Folkekongressen i Beijing vedtok denne uken å endre loven slik at kinesiske sentralmyndigheter får langt større innflytelse over hvem som sitter i Hongkongs egen folkevalgte forsamling.

– Undertrykker kritikere

– Dette er en del av et mønster som er ment å trakassere og undertrykke alle stemmer som er kritiske til Kinas politikk, og det er det tredje bruddet på felleserklæringen på mindre enn ni måneder, sier Raab.

– Jeg må nå rapportere at Storbritannia anser at Beijing er i en tilstand der de ikke retter seg etter den kinesisk-britiske felleserklæringen, sier han videre.

Uttalelsen vil trolig forverre forholdet mellom de to landene ytterligere.

Skulle dempe frykt

Felleserklæringen mellom Storbritannia og Kina ble signert før den britiske kolonimakten ga Hongkong tilbake til Kina i 1997. Avtalen skulle vare fram til 1947 og var ment å dempe frykten for Hongkongs framtid under et autoritært regime.

Den sikret Hongkong særskilte rettigheter som ett av verdens fremste handels- og finanssentre. I tillegg skulle territoriet ha stor grad av selvstyre og også ytringsfrihet. Ordningen ble kjent under begrepet «ett land – to systemer».

Stadig mer anspent forhold

Britene har fra før av rettet skarp kritikk mot måten massedemonstrasjonene i Hongkong er blitt slått ned på og behandlingen av aktivister som har stått i spissen for protestene.

Den tidligere kolonimakten har som følge av dette åpnet for at millioner av hongkongkinesere kan søke om britisk statsborgerskap, noe som har skapt sinne i Beijing.

Raab mener at Kinas nye valglov for Hongkong er «en demonstrasjon av den stadig større avstanden mellom Kinas løfter og handlinger».

– Storbritannia vil fortsatt stå opp for Hongkongs befolkning, sier han og ber Kina rette seg etter sine juridiske forpliktelser og respektere grunnleggende rettigheter og friheter i Hongkong.

Kina viser til at Hongkong unnlot å innføre en egen sikkerhetslov, slik meningen var etter at området ble tilbakeført til Kina. Myndighetene mener det var nødvendig å slå ned protestene for å opprettholde sikkerheten og forsvare Kinas interesser.

