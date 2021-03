Italiensk region gjenopptar AstraZeneca-vaksinering etter dødsfall

utenriks

Kvinnen som døde i Piemonte søndag, hadde fått en dose av vaksinen til AstraZeneca dagen før.

Regionens helserådsgiver Luigi Genesio Icardi varslet søndag at bruken av vaksinen var satt på pause, men kun timer senere ble det kunngjort at dette bare gjaldt for partiet den aktuelle dosen kom fra.

Flere land, deriblant Norge, Danmark og Irland, har midlertidig stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen mens det undersøkes om tilfeller av blodpropp kan ha noen sammenheng med den.

I Norge har fire relativt unge personer fått blodpropp og hjerneblødning kort tid etter å ha fått vaksinen. Én av dem, en kvinne i 30-årene, ble meldt død fredag.

Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ikke finnes bevis på en kobling mellom vaksinen og økt risiko for blodpropp, og selskapet avviser også dette.

– Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har nå fått vaksinen vår, og tallet på meldte tilfeller av blodpropp i denne gruppen er lavere enn det antallet man forventer hos befolkningen generelt, sier AstraZenecas medisinske leder Ann Taylor i en uttalelse.

(©NTB)