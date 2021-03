Ny massebortføring avverget i Nigeria

utenriks

– Natt til søndag stormet antatte banditter en offentlig videregående skole i et forsøk på å kidnappe elevene, sa Samuel Aruwan, som er ansvarlig for sikkerheten i delstaten Kaduna.

– Heldigvis benyttet elevene seg av varslingssystemet, og fikk varslet sikkerhetsstyrkene i området, sa Aruwan.

Bortføringsforsøket skjedde etter at 39 studenter torsdag ble kidnappet fra et universitet i Kaduna, og to uker etter at flere hundre kidnappede skolejenter ble sluppet fri.

De hyppige massekidnappingene er en av de vanskeligste sikkerhetstruslene president Muhammadu Buhari og nigerianske myndigheter står overfor.

