USA står for mer enn en tredel av verdens våpeneksport

USA sto for 37 prosent av det globale våpensalget mellom 2016 og 2020 og solgte våpen til 96 land. Halvparten av våpensalget var til Midtøsten, heter det i en rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Det globale våpensalget holdt seg på noenlunde samme nivå i periodene 2011–2015 og 2016-2020, ifølge Sipri.

Betydelige eksportøkninger fra tre av verdens fem fremste eksportland – USA, Frankrike og Tyskland – ble i stor grad nullet ut av nedgang i salget fra Russland og Kina.

Særlig i Midtøsten og Sørvest-Asia økte våpenimporten. Nesten halvparten, 47 prosent, av de amerikanske våpensalgene gikk til Midtøsten. 24 prosent gikk til Saudi-Arabia, som økte importen med 61 prosent i perioden, ifølge Sipri.

Amerikanerne har forsynt Saudi-Arabia med store mengder våpen og militært utstyr under den seks år lange krigen i Jemen og har også bidratt med tankfly og etterretning. Etter sin inntreden i Det hvite hus har Joe Biden føyet USA inn i rekken over land som stanser våpeneksporten til saudiaraberne.

Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) anslår at over 112.000 mennesker er drept i krigen i Jemen. Over 3 millioner er drevet på flukt siden konflikten brøt ut, og FN kaller situasjonen i landet for den verste humanitære krisen i vår tid.

