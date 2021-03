Ny koronavariant i Frankrike ble ikke fanget opp av vanlige tester

utenriks

Helsemyndighetene gransker fremdeles den nye varianten, men inntil videre ser det ikke ut til at den er mer smittsom eller gir mer alvorlige symptomer enn andre koronavarianter.

Det var en sykehusbiolog i byen Lannion som slo alarm om mutasjonen etter å ha studert titalls nylige dødsfall, opplyser direktøren for den regionale helsetjenesten ARS, Stephane Mulliez.

Sju av pasientene hadde klassiske koronasymptomer, selv om de hadde negative PCR-tester. Slike tester fra nese og munn er vanligvis høyst presise. Ytterligere testing av blod og slim fra lenger ned i luftveiene, bekreftet at pasientene hadde covid-19. Samtlige var eldre med underliggende sykdommer.

Gensekvensering av prøver ved Pasteur-instituttet i Paris bekrefter at det dreier seg om en hittil ukjent koronavariant. Testing og sporing er trappet opp for å avklare om mutasjonen har spredd seg til andre regioner i Frankrike, opplyser Mulliez.

Ettersom den franske mutasjonen er vanskeligere å påvise, har ARS satt varianten på WHOs liste over koronavarianter under gransking. Inntil videre regnes den ikke for å være urovekkende nok til å plasseres i samme kategori som tre mer velkjente mutasjoner.

Den britiske, den brasilianske og den sørafrikanske koronavarianten er påvist i en rekke land verden over. Frankrikes statsminister Jean Castex sa tirsdag at de tre variantene er årsaken til at landet er inne i en tredje koronabølge.

(©NTB)