USA: Trusselen fra voldelige ekstremister øker

Rapporten fra Office of the Director of National Intelligence (ODNI) påpeker at det fins et bredt spekter av ekstremister i USA som kan tenkes å ty til vold.

Mange er motivert av president Donald Trumps valgnederlag og anklager om valgfusk, mens andre slutter opp om konspirasjonsteorier som fremmer vold.

Amerikanske ekstremister blir ofte radikalisert via sosiale medier og mobiliserer uten direkte medvirkning fra voldelige ekstremistorganisasjoner, noe som gjør det vanskelig å oppdage og stanse dem, heter det i rapporten som er utarbeidet på ordre fra president Joe Biden.

Militsmedlemmer og rasister

Aller farligst er voldelige militsmedlemmer og hvite rasister, og det er den siste gruppen som mest sannsynlig vil utføre handlinger som krever mange sivile ofre, ifølge rapporten.

Militsmedlemmer angriper derimot som oftest politiet og andre representanter for myndighetene, samt offentlig bygninger, heter det videre.

Ganske sikkert

ODNI konstaterer at trusselen fra amerikanske ekstremister økte i året som gikk, og konkluderer med at «den vil ganske sikkert fortsette å øke gjennom 2021».

Rapportens konklusjoner samsvarer i stor grad med advarslene det føderale politiet FBI og andre har kommet med, både før og etter presidentvalget i november.

Høyreekstremister

Departementet for innenlands sikkerhet (DHS) slo i oktober fast at det er høyreekstreme som nå utgjør den største trusselen i USA, noe stormingen av Kongressen var et eksempel på.

FBI-sjef Christopher Wray advarte også mot voldsbruk og terrorisme fra høyreekstreme da han tidligere i måneden stilte til høring i Kongressen.

