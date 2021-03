utenriks

– AstraZeneca-vaksinen er fortsatt satt på pause i 14 dager til uke 12, opplyser det danske helsetilsynet i en pressemelding torsdag kveld.

Det europeiske legemiddeltilsynet sa torsdag at de anbefaler bruk at AstraZeneca-vaksinen selv om de ikke kan utelukke at det er en sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp.

