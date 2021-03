EMA gransker rapporter om blodpropp etter bruk av andre vaksiner

utenriks

Alt i januar kom det rapporter fra USA om tilfeller av lave blodplatenivåer, blødninger og blodpropp blant personer som hadde fått koronavaksine fra Pfizer/Biontech og Moderna.

EUs legemiddeltilsyn EMA har den siste tiden undersøkt om det kan være en forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, men konkluderte torsdag med at den vaksinen er trygg og effektiv.

Norge er blant de land som har stanset å bruke AstraZeneca-vaksinen, og helsemyndighetene vil avvente det norske legemiddelverkets vurdering før den eventuelt tas i bruk igjen.

Vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna er fortsatt i bruk i Norge.

Ikke med sikkerhet

EMA understreket torsdag at de ikke «med sikkerhet» kan utelukke en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og 23 tilfeller av blodpropp registrert i Tyskland, Storbritannia, Italia, Norge, Spania og India.

– Men antallet blodpropptilfeller som det er rapportert om etter vaksinering, er lavere enn det man kan forventer i befolkningen for øvrig, sa lederen for EMAs sikkerhetskomité (PRAC), Sabine Straus.

– PRAC har konkludert med at det ikke er økt risiko for blodpropp med denne vaksinen, understreket hun.

Undersøker alle tre

EMAs konklusjon er derfor inntil videre at de positive sidene ved AstraZeneca-vaksinen videre oppveier for risikoen for eventuelle bivirkninger.

EMA oppfordrer imidlertid til årvåkenhet og nøye registrering av mulige bivirkninger hos dem som får vaksinen, men legger til at det samme gjelder for dem som får koronavaksine fra Pfizer/Biontech og Moderna.

– EMAs sikkerhetskomité (PRAC) undersøker nå alle disse tre vaksinene for å se om bruken av dem kan knyttes til lave blodplatenivåer, blødninger og blodpropp, sier Sabine Straus.

