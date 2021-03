EUs legemiddeltilsyn anbefaler fortsatt bruk av AstraZenecas vaksine

utenriks

EMAs sikkerhetskomité (PRAC) har gjort en grundig vurdering av tilgjengelige data og omstendighetene rundt de innrapportere tilfellene av blodpropp, og kom torsdag med sin anbefaling.

– Dette er en trygg og effektiv vaksine, sier EMAs leder Emer Cooke.

– Sikkerhetskomiteen konkluderer med at vaksinen ikke kan knyttes til økt risiko for blodpropp, la hun til.

– Vaksinens beskyttelse mot død og sykehusinnleggelse grunnet covid-19 oppveier de mulige risikoene, sier Cooke, som minner om at pandemien fortsatt tar over 1.000 liv daglig i Europa.

Kan ikke utelukke

EMAs leder tok likevel forbehold og understreket at de ikke kan utelukke en forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfeller av blodpropp hos nylig vaksinerte, og oppfordrer derfor til økt oppmerksomhet og videre undersøkelser.

Leder for PRAC, dr. Sabine Straus, sa på pressekonferansen at de har sett en overvekt av kvinner i yngre alder blant de innrapporterte tilfellene av blodpropp, og at det er en mulig sammenheng med p-pillebruk.

Flere land har stanset

Stansen i bruken av AstraZenecas vaksine har allerede ført til forsinkelser i utrullingen av vaksiner flere steder.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropp.

Mens blodpropp forekommer hyppig i befolkningen generelt, skiller de innrapporterte tilfellene seg angivelig ut fordi flere av pasientene også har hatt lavt antall blodplater.

Mindre tillit

Tilliten til AstraZeneca-vaksinen har stupt etter den midlertidige stansen, til tross for at det ikke var påvist flere blodpropptilfeller blant vaksinerte enn i den øvrige befolkningen.

I en undersøkelse fra Norsk koronamonitor/Opinion svarte likevel 77 prosent av nordmenn at de fortsatt ville latt seg vaksinere med AstraZeneca.

Undersøkelsen ble gjennomført før EMAs konklusjon var kjent.

