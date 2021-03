Ni militære døde i helikopterstyrt i Afghanistan

utenriks

Det er satt i gang granskning av ulykken, som skjedde i Behsud-distriktet i Maidan Wardak-provinsen, opplyser departementet.

I en annen hendelse torsdag ble fire statlig ansatte drept i et bombeangrep mot bussen de satt i. Angrepet skjedde i hovedstaden Kabul, opplyser politiet. Ytterligere en kvinne ble drept og ni andre skadd.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som fant sted samme dag som representanter for landets regjering, Taliban, Russland og USA møtes i Moskva i et forsøk på å komme videre i de afghanske fredsforhandlingene.

(©NTB)