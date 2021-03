Rapport: Flere hundre tilfeller av overgrep i bispedømme i Tyskland

utenriks

I rapporten, som ble presentert torsdag, står det at det har vært 202 overgripere og 314 ofre for seksuelle overgrep i perioden fra 1975 til 2018 i bispedømmet Köln.

De fleste av ofrene var under 14 år, ifølge advokat Bjoern Gercke. Han og advokat Kerstin Stirner har undersøkt håndteringen av overgrepsskandalen i flere måneder. I flere tiår skal ingen ha turt å rapportere inn tilfellene, ifølge Gercke.

Den uavhengig studien på 800 sider er laget på oppdrag fra den romersk-katolske kirken. Personer med ledende roller i kirken blitt beskyldt for å prøve å dekke over de seksuelle overgrepene. Advokatene fikk også i oppdrag fra erkebispedømmet å finne ut hvem som var ansvarlige for mulige feil i håndteringen av overgrepssakene.

Erkebiskopen i Hamburg har blitt anklaget for elleve pliktbrudd knyttet til hvordan han håndterte meldinger om overgrep i bispedømmet i Köln. Han skal ha opptrådt på feil måte og forsømt flere prosedyrer, skriver den tyske avisa Spiegel. Lignende anklager rettes også mot flere andre personer i bispedømmet.

Gercke kritiserer også bispedømmet for dokumentasjonen de har oppgitt mens undersøkelsene har pågått.

