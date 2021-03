Saudi-Arabia foreslår plan for våpenhvile i Jemen

utenriks

Planen innebærer blant annet at hovedflyplassen i hovedstaden Sana åpnes igjen, ifølge utenriksminister Faisal bin Farhan. Han sier våpenhvilen kan iverksettes umiddelbart om houthiene godtar den.

Men houthienes første reaksjon var at det ikke er noe nytt i planen. De sier at luft- og sjøblokaden av landet må oppheves først.

– Saudi-Arabia må erklære slutt på aggresjonen og oppheve blokaden helt. Å legge fram ideer som har vært drøftet i ett år, er ikke noe nytt, sier houthi-talsmann Mohammed Abdulsalam til opprørernes TV-kanal Al-Masirah.

Krigen i Jemen har utløst det som er beskrevet som verdens verste humanitære krise. Jemen er det fattigste landet i den arabiske verden.

Utspillet fra Saudi-Arabia kommer mens houthi-bevegelsen er i ferd med å trappe opp en kampanje med drone- og rakettangrep på oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia. Situasjonen har skapt nervøsitet i det internasjonale energimarkedet.

Internasjonal fordømmelse

Planen blir lagt fram mens myndighetene i Riyadh jobber for å få forholdet til USA på rett kjøl etter at Joe Biden tok over som president. Han har krevd at krigen stanses, og har stanset salget av våpen som brukes i krigen.

Saudi-Arabia er blitt fordømt internasjonalt for krigen der mange sivile er drept i luftangrep og for embargoen som har skapt forsyningskrise i et land på randen av en sultkatastrofe.

Så sent som søndag angrep saudiarabiske fly mål i Sana og et produksjonssenter for mat i havnebyen Hodeida.

Ødelagt omdømme

Saudi-Arabias omdømme er også rammet, ikke minst i USA, av det brutale drapet på den Washington-baserte journalisten Jamal Khashoggi, som ble partert i det saudiarabiske generalkonsulatet i Istanbul.

I en CIA-rapport som Biden offentliggjorde etter at han ble president, anklages Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammad bin Salman for å ha godkjent drapet.

Biden har ikke villet forholde seg til bin Salman, som tidligere president Donald Trump hadde et svært godt forhold til, og snakker heller med hans far kong Salman.