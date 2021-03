USA, EU og Norge fordømmer nytt sykehusangrep i Syria

utenriks

EU omtaler angrepet mot sykehuset vest i Aleppo-provinsen som det første i sitt slag siden våpenhvilen i mars 2020.

– Seks pasienter og fem helsearbeidere ble drept, og sykehuset er ute av drift. Angrepet er et alvorlig brudd på humanitær folkerett, særlig siden sykehusets posisjon var delt av FN, heter det i EU-uttalelsen.

Begrepet humanitær folkerett viser blant annet til Genèvekonvensjonene og Haag-konvensjonene, og forbyr spesifikt angrep på merkede helseinstitusjoner, sivile og soldater utenfor striden.

Russiske kampfly

Det var eksilgruppen SOHR som søndag først meldte om angrepet mot Al-Atareb-sykehuset vest i Aleppo-provinsen. En av de drepte pasientene skal ha vært et barn.

Også USA fordømmer nye angrep som har rammet sivile i Syria, og peker på både Bashar al-Assads regime og Russland.

En sivil ble også drept da russiske kampfly angrep mål i Idlib-provinsen, nær grenseovergangen Bab al-Hawa mot Tyrkia, ifølge utenriksdepartementet i Washington.

Departementet påpeker at ingen av områdene burde ha blitt angrepet, og sier Bashar al-Assads styrker har tilgang til nøyaktige koordinater til sykehus gjennom et deeskaleringsprogram i regi av FN. Formålet er å unngå at sivile mål blir truffet.

Norge fordømmer

USA mener også at det russiske angrepet truer humanitær hjelp.

– Grenseovergangen Bab al-Hawa er fortsatt den eneste FN-autoriserte overgangen for humanitær hjelp i Syria, og den mest effektive måten å få fram humanitær hjelp til 2,4 millioner syrere på hver måned, heter det.

– Sivile, inkludert sivilt helsepersonell og klinikker, må aldri være mål for en militæraksjon, heter det videre i uttalelsen, der det tas til orde for våpenhvile.

Norge fordømmer også søndagens sykehusangrep.

– Angrep på helsevesenet er uakseptabelt. Vi er også dypt bekymret over den økende volden nordvest i Syria, og gjentar oppfordringen om en landsomfattende våpenhvile, heter det i en Twitter-melding fra Ine Eriksen Søreide (H).

Krigsforbrytelser

Det er ikke første gang det kommer bilder av ødelagte sykehus og drepte helsearbeidere og pasienter fra Syria. Assad-regimet og Russland er siden 2015 blitt beskyldt for flere hundre slike angrep på sykehus og helsesentre i landet, noe de konsekvent avviser.

FN og flere andre har påpekt at slike angrep er å regne som krigsforbrytelser.

