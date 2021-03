Danmark åpner når alle over 50 er vaksinert

utenriks

Med få unntak skal det danske samfunnet åpnes helt igjen når alle innbyggere over 50 år er vaksinert, opplyser statsminister Mette Frederiksen (S).

– Vi er enige om at det er et veldig, veldig viktig holdepunkt når alle over 50 år er vaksinert. Det er likevel noen forutsetninger på plass, som at vi holder smittetallet nede og bruker koronapass, sier Frederiksen.

Hårklipp etter påske

Avtalen inneholder en plan for når ulike næringer kan åpne igjen og når skoleelever kan komme tilbake til skolen. Det er ventet at de fleste restriksjoner er lettet i mai, forutsatt at vaksineringstempoet holdes oppe.

Etter påske, nærmere bestemt 6. april, får yrkesgrupper som frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen ta imot kunder.

Det krever et såkalt koronapass, viser en negativ koronatest de siste 72 timene, at man er vaksinert eller at man har vært smittet tidligere. Barn under 15 år er unntatt fra reglene. Det er i tillegg påbud om munnbind eller visir.

Fra 13. april kan det som omtales som «mindre kjøpesentre» åpne dørene igjen, mens større kjøpesentre og varehus må vente til 21. april med å åpne.

Skoler åpner gradvis

Også skolene åpner mer etter påskeferien. Partiene er enige om at elever i 5. til 8. klasse på Sjælland, Jylland og Fyn skal få komme oftere på skolen. Det samme gjelder ungdomsskoleelever som ikke er avgangselever.

Det er kun elever på Bornholm og landets andre ikke-brofaste øyer som får komme tilbake til skolen for fullt.

Gjenåpningsavtalen er støttet av et bredt flertall i det danske Folketinget. Kun Nye Borgerlige står utenfor avtalen. Partier trakk seg fra forhandlingene forrige tirsdag.

(©NTB)