Navalnyjs advokat: – Han har store smerter

utenriks

– Han lider av sterke ryggsmerter og smerter i det høyre beinet, sa advokat Olga Mikhailova torsdag etter å ha besøkt klienten.

– Alle frykter for hans liv og helse, la hun til i et intervju med TV-kanalen Dozjd.

Tidligere samme dag opplyste det russiske fengselsvesenet at Navalnyj hadde gjennomgått medisinske undersøkelser som viste at tilstanden hans var «stabil og tilfredsstillende».

Opposisjonslederen befinner seg i en straffekoloni et stykke utenfor Moskva.

– Nå er vi bekymret

Uttalelsen fra fengselet bidro ikke til å berolige Navalnyjs støttespillere.

– Nå er vi veldig bekymret. Ikke engang det føderale fengselssystemet kan kalle tilstanden hans god, skriver Navalnyjs antikorrupsjonsfond på Twitter.

Olga Mikhailova har tidligere sagt at han bare fikk smertestillende da han snakket med en lege om smertene.

– Det er hele behandlingen. Jeg vet ikke hva som er galt med ham. Han burde få time hos en ordentlig lege, sa hun.

Planlegger flere protester

Navalnyj soner to og et halvt års fengsel for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen i fjor. Han soner dommen i en straffekoloni beryktet for hard disiplin.

Navalnyjs støttespillere vil denne uken starte en kampanje som krever løslatelse. De har kunngjort at de vil gjennomføre «de største protestene i det moderne Russland» i løpet av våren.

Navalnyj regnes som president Vladimir Putins mest profilerte kritiker i Russland. Han ble i august i fjor forgiftet med nervegiften novitsjok under en tur i Sibir. Navalnyj anklager den russiske sikkerhetstjenesten for å stå bak, men russiske myndigheter avviser dette blankt.

(©NTB)