Russisk fengselstjeneste: Navalnyjs helse er «tilfredsstillende»

Fengselet fortalte russiske nyhetsbyråer torsdag at Navalnyj hadde gjennomgått medisinske undersøkelser, som viser at han er i «stabil og tilfredsstillende tilstand». Advokatene til Kreml-kritikeren var bekymret for sin klients helse etter at han hadde klaget på sterke smerter i ryggen og nummenhet i beina.

Navalnyj soner to og et halvt års fengsel for å ha brutt betingelsene for en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen i fjor. Han soner straffen utenfor Moskva i en straffekoloni beryktet for hard disiplin.

