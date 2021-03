Skipseier: Kan bli ekstremt vanskelig å få løs skip i Suezkanal

utenriks

Selskapet Shoei Kisen Kaisha sier at det står overfor «ekstreme problemer» i forsøket på å få skipet flytende igjen.

Selskapet leier ut skipet til rederiet Evergreen.

Tidligere torsdag beklaget den japanske eieren at fartøyet har skapt problemer for andre skip. Shoi Kisen skriver på sine nettsider at de blant annet jobber med lokale myndigheter for å få løs skipet, men at det er en veldig vanskelig operasjon.

Verken høyvann, graving eller slepebåter hadde greid å dytte fartøyet ut av kanalen torsdag morgen.

