3.650 nye koronadødsfall i Brasil på én dag

Siden februar har Brasil opplevd en kraftig økning i dødsfall og nye smittetilfeller. Totalt er det registrert 307.000 koronarelaterte dødsfall, nest mest i verden etter USA.

Tirsdag ble det for første gang registrert over 3.000 dødsfall på ett døgn. Det gjennomsnittlige dødstallet per dag ligger på 2.400 for den siste uken, mer enn tre ganger så høyt som i starten av januar.

Smitte- og dødstallene har økt fordi koronarestriksjoner, som å holde avstand, ikke blir fulgt. I tillegg har nye varianter av viruset dukket opp. Et større problem er at vaksineringen i landet går sakte. Så langt er 6 prosent av 212 millioner brasilianere fullvaksinerte.

