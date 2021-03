Nye protester i Myanmar etter blodig helg

utenriks

Tross den blodige lørdagen der minst 107 mennesker, inkludert sju barn, ifølge FN ble drept av soldater og politistyrker, protesterte folk over hele landet.

Hundrevis marsjerte i gatene i byen Plate i Mandalay-regionen, med bannere der det sto: «Folket vil aldri bli beseiret».

I Sagaing-regionen hyllet hundrevis av folk den 20 år gamle sykepleierstudenten som ble skutt mens han hjalp sårede demonstranter.

Over 60 ungdommer i en by i delstaten Karen marsjerte også i gatene for å protestere mot volden mot de mange unge demonstrantene.

Det er også planlagt flere demonstrasjoner de neste dagene. Militærjuntaen har advart om at de kommer til å fortsette å slå hardt ned på demonstrasjonene.

