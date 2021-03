Biden vil satse stort på infrastruktur

utenriks

I en tale i Pittsburgh skal presidenten fortelle om planene. I tillegg til tradisjonell infrastruktur som veier, bruer, vannforsyning og kommunikasjon, vil han også prioritere forskning og eldreomsorg, ifølge nyhetsbyrået AP.

Investeringene ventes å bli på 2.000 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 17.000 milliarder kroner. Og dette er angivelig bare første fase av satsingen.

I neste fase ønsker Biden å bruke mer penger på barnehager og på gunstige økonomiske ordninger for amerikanske familier.

Å styrke innenlandsk industri og bidra til kutt i klimautslippene er også en del av målsettingen.

– Å bygge for framtida

Samlet sett kan investeringene bli på 3.000 eller 4.000 milliarder dollar. Satsingen kan dermed bli på størrelse med Franklin D. Roosevelts «New Deal» på 1930-tallet.

– Det dreier seg ikke bare om å modernisere veien, jernbanene og bruene våre, men om å bygge en infrastruktur for framtida, sier pressetalsperson Jen Psaki i Det hvite hus.

Skatteøkninger må til for å finansiere storsatsingen, bekrefter ikke navngitte kilder overfor AP.

Som varslet allerede i valgkampen i fjor, ønsker Biden å øke selskapsskatten fra 21 til 28 prosent. I så fall reverserer han et av de viktigste skattekuttene til forgjengeren Donald Trump.

Håper på støtte

Personskattene for rike amerikanere kan også bli økt for å skaffe penger til andre fase av satsingen.

Den kommer i tillegg til Bidens gigantiske krisepakke for å gjenreise økonomien etter koronapandemien. Krisepakken omfatter tiltak til en verdi av 1.900 milliarder dollar.

Bidens medarbeidere mener hans plan kan få støtte fra noen av republikanerne i Kongressen. Men så langt er reaksjonene heller lunkne.

– Det virker som president Biden har en umettelig appetitt på å bruke penger og øke folks skatter, sier republikaneren Steve Scalise, som sitter i Representantenes hus.

Må bli enige

Hvis ingen republikansk støtte er mulig å oppdrive, er Demokratene forberedt på å prøve å presse storsatsingen gjennom Kongressen kun med demokratiske stemmer.

Det var slik krisepakken ble vedtatt. Men det forutsetter at demokratene blir enige seg imellom og at Bidens planer får full støtte i eget parti.

Mens venstreorienterte demokrater ønsker å bruke enda mer penger, er det mer skepsis blant sentrumsorienterte medlemmer av partiet.

Både Trump og forgjengeren Barack Obama lovet storsatsinger på infrastruktur – uten at det ble noe av. Trump prioriterte i stedet skattekutt og fjerning av offentlige reguleringer.

Vil hindre skatteflukt

Den planlagte økningen av selskapsskatten ble omtalt også av finansminister Janet Yellen i forrige uke.

Hun varslet tiltak for å unngå at amerikanske selskaper flytter virksomhet til andre land med lavere skatter. Internasjonale samtaler er igangsatt for å undersøke om skatteendringene kan koordineres med andre land.

USA håper å få gehør for en frivillig, global minstesats for selskapsskatt.

– Vi har hatt et globalt kappløp mot bunnen når det gjelder selskapsskatt. Vi håper å få en slutt på det, sa Yellen under en høring i Kongressen.

«Kappløp mot bunnen» er et uttrykk som brukes om land som i praksis konkurrerer om å innføre stadig gunstigere vilkår for multinasjonale selskaper.

(©NTB)