Forventet levealder falt i Sverige i fjor

utenriks

En svensk mann forventes nå å leve til han blir 80,66 år, mens en svensk kvinne er forventet å leve til hun blir 84,33 år. Trenden de siste årene har vært at levealderen øker, i likhet med i de fleste rike land.

Men koronaens herjinger påvirker også forventet svensk levealder, varsler Folkhälsomyndigheten.

– Det innebærer at tidligere økninger i forventet levealder ble brutt i 2020, og at det heller ligger på samme nivå som i 2017 for menn og i 2018 for kvinner, skriver helsemyndigheten i en pressemelding.

(©NTB)