Löfven kaller inn til pressekonferanse

utenriks

Statsminister Stefan Löfven, sosialminister Lena Hallengren og Folkhälsomyndigheten skal være til stede.

Ifølge TT ventes det at flere tiltak vil forlenges på grunn av smittesituasjonen i landet. Flere av de nåværende reglene, forskriftene og rådene går ut innen kort tid, og det ventes derfor beskjeder om blant annet et forbud mot at restauranter og kafeer kan ha åpent etter klokka 20.30.

Serveringssteder som tilbyr takeaway har vært unntatt forbudet, som ble innført 1. mars og ligger an til å utløpe 11. april.

(©NTB)