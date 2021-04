3.500 får være publikum under Eurovision Song Contest

utenriks

Nederlandske myndigheter skal bruke konkurransen, der Norge blir representert av Tix, som et av flere testarrangementer for å vurdere hvordan man kan åpne for større arrangementer etter pandemien.

Tidligere har et begrenset antall personer som kan vise til en negativ koronatest fått være publikum på fotballkamper og musikkfestivaler. De blir delt inn i bobler slik at de kan følges opp nøye.

Dersom det blir mulig, får 3.500 personer være publikum på de totalt ni forestillingene i Rotterdam – prøver, semifinaler, og finalen 22. mai. Nederland vant Eurovision i 2019 og skulle egentlig arrangere i 2020, men konkurransen ble avlyst på grunn av pandemien.

(©NTB)