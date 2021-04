Nye siktelser for Aung San Suu Kyi

utenriks

Det dreier seg om en siktelse for brudd på loven om offisielle hemmeligheter, som kan innebære en fengselsstraff på opptil 15 år, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Siktelsen, som gjelder en lov som stammer fra tiden da Myanmar var en britisk koloni, er den mest alvorlige mot Suu Kyi hittil.

En av hennes advokater opplyste først til nyhetsbyrået AFP at det ikke var reist ytterligere siktelser, men sjefsadvokaten Khin Maung Zaw fikk vite om siktelsen for to dager siden.

Suu Kyi har sittet i husarrest siden hun ble pågrepet under militærkuppet 1. februar. Fra før av har juntaen blant annet siktet henne for å ha tatt imot store verdier i bestikkelser og for ulovlig import av walkietalkier.

Advokatene hennes avviser beskyldningene.

Torsdag opplyste de at Suu Kyi ser ut til å være i god form.

– Ingen nye anklager er blitt reist, sier advokaten Min Min Soe i en telefonsamtale med nyhetsbyrået AFP.

