Østerrike hjelper Tsjekkia med vaksiner

utenriks

Dagen før ble Østerrike anklaget for mangel på solidaritet for å insistere på at landet skulle få sin fulle kvote av en leveranse på 10 millioner ekstra Pfizer-doser som EU skal få.

24 av EU-landene vil fordele dosene etter en mer solidarisk formel enn før, der fem land som lider ekstra mye under pandemien, skal få en større andel av dosene enn ellers.

Det dreier seg om Bulgaria, Kroatia, Slovakia, Latvia og Estland. Til gjengjeld vil for eksempel Tyskland få 500.000 færre av disse dosene enn de ville fått ellers.

Slovenia, Tsjekkia og Østerrike var ikke enige i denne formelen og insisterte på å få sin fulle kvote.

En europeisk diplomat sa at Østerrikes statsminister Sebastian Kurz hadde latt de fem verst stilte landene i stikken, mens andre kalte ham egoistisk.

