Iran gleder seg over nye atomsamtaler

– Vi er i ferd med å komme oss ut av blindveien, sier Irans forhandlingsleder Ali Akbar Salehi til den iranske nettavisen Entechab.

President Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran i 2018 og innførte nye sanksjoner mot landet. Det skjedde til protester fra de øvrige signaturstatene Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland.

Iran svarte med å bryte deler av avtalen ett år senere, i protest mot de amerikanske sanksjonene.

Trumps etterfølger Joe Biden har gjort det klart at han ønsker å blåse nytt liv i avtalen, og tirsdag har USA takket ja til må delta i nye atomsamtaler med Iran og de øvrige signaturstatene.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, og vi ser ikke for oss et umiddelbart gjennombrudd siden det blir tøffe diskusjoner framover. Men vi mener dette er et positivt skritt, sa en talsmann for amerikansk UD fredag.

