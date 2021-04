Tusenvis demonstrerte mot koronarestriksjoner i Stuttgart

utenriks

Politiet hadde satt inn helikopter for å overvåke arrangementet, og advarte om at brudd på reglene om å bære munnbind og å holde avstand ville bli dokumentert.

– Vi råder deltakerne til å overholde regelverket, skrev de i en Twitter-melding.

Senere opplyste politiet at over 10.000 hadde deltatt. Til tross for regelbruddene valgte de ikke å gripe inn. Demonstrasjonene gikk fredelig for seg, og ordensmakten ønsket ikke å bidra til at flere skulle samle seg på stedet. Protesten fant sted på festivalområdet Cannstatter Wasen, på bredden av elva Neckar. Det var på forhånd ventet at omkring 2.500 skulle møte opp.

Flere hundre politifolk var lørdag mobilisert for å følge demonstrasjonen. Ved 18-tiden pågikk den fortsatt, men flere tusen hadde allerede forlatt stedet, opplyser Stuttgart-politiet.

Den såkalte Querdenken-bevegelsen sto bak hovedarrangementet. Navnet kan oversettes som «tenk utenfor boksen». Den består av en rekke forskjellige grupper, blant annet covid-fornektere, anti-vaksine-aktivister og grupper på høyrefløyen. Gruppa holdes under oppsyn av den føderale tyske etterretningstjenesten BfV.

Også motdemonstranter hadde møtt opp, og forsøkte å hindre demonstrasjonen. Flere maskerte personer på sykler forsøkte å sperre veien. Politiet har advart om at de kan komme til å bære motdemonstrantene vekk, hvis nødvendig.

