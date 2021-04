Kongens halvbror sier han er satt i husarrest

utenriks

Detaljene om aksjonen og pågripelsene i Jordan er så langt uklare. Enkelte meldinger som ble delt på nett lørdag gikk ut på at kong Abdullah IIs halvbror, prins Hamzah, var pågrepet og at det dreide seg om et kuppforsøk.

I en video sendt til BBC fra prinsens advokat beskylder prins Hamzah landets ledere for korrupsjon, inkompetanse og trakassering og sier han er plassert i husarrest.

– Jeg hadde besøk av sjefen for Jordans væpnede styrker i dag, og han informerte meg om at jeg ikke fikk lov til gå ut eller kommunisere med eller møte folk, fordi det i møter jeg har deltatt i og i sosiale medier har kommet kritikk av regjeringen og kongen, sier Hamzah i videoen fra lørdag.

Den 41 år gamle prinsen sier han selv ikke er anklaget for å ha kommet med kritikken, men sier videre at «sammenbruddet, korrupsjonen og inkompetansen som har vært utbredt i vårt styresett de siste 15 til 20 årene har blitt verre».

– Jeg er ikke ansvarlig for den manglende troen folk har på institusjonene, sier prins Hamzah.

Avviser pågripelse

Lederen for generalstaben i den jordanske hæren, Yousef Huneiti, avviser at prinsen er pågrepet.

Han sier imidlertid at prins Hamzah er blitt bedt om å «stanse noen bevegelser og aktiviteter som er blitt brukt for å ramme Jordans sikkerhet og stabilitet».

Huneiti føyer til at det pågår en etterforskning, og at resultatene vil bli offentliggjort i «gjennomsiktig og klar» form.

– Ingen står over loven, og Jordans sikkerhet og stabilitet er øverste prioritet, sier han til det offisielle nyhetsbyrået Petra.

Flere pågrepet

Uttalelsene fra generalstabssjefen kommer etter tidligere meldinger om pågripelser i landet som har vekket oppsikt.

Basem Ibrahim Awadallah, som var hoffsjef i 2007 og 2008, er blant dem som er pågrepet. Awadallah har også vært planleggingsminister og finansminister og skal ha hatt nære bånd til landets kong Abdullah II.

Nyhetsbyrået Petra melder også at Sharif Hassan bin Zaid, tidligere kongelig utsending til Saudi-Arabia, er pågrepet.

Hva de er mistenkt for er så langt ikke kjent. Så langt er det heller ikke kommet informasjon om hvem de øvrige pågrepne er.

Jordan har lenge vært en viktig alliert av vestlige land og en stabil øy i en urolig region. Landet grenser til Israel, Palestina, Syria og Irak.

Fratatt kronprinstittel

Abdullah har styrt Jordan siden faren kong Hussein døde i 1999. Abdullah utpekte Hamzah til sin kronprins timer etter at faren døde av kreft, men i 2024 ble Hamzah fratatt tittelen.

Abdullah sa han bestemt seg for å «befri» halvbroren fra «stillingsbegrensningene» for å tillate ham å ta på seg andre oppgaver. Grepet ble sett som en del av Abdullahs maktkonsolidering fem år etter at han arvet kongetittelen.

Det har ikke vært noen tegn til åpen rivalisering gjennom årene mellom Abdullah og Hamzah. Den nåværende kronprinsen er Abdullahs eldste sønn, Hussein, som er 26 år.

(©NTB)