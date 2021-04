Jordansk prins vil ikke adlyde ordre

utenriks

– Selvsagt kommer jeg ikke til å adlyde når de sier at du kan ikke gå ut, du kan ikke tvitre, du kan ikke kommunisere med folk, sa prins Hamzah i et lydopptak publisert på Twitter søndag kveld.

Den tidligere kronprinsen ble satt i husarrest lørdag og anklaget via BBC Jordans ledere for nepotisme, korrupsjon og vanstyre. Dagen etter sa regjeringen at prinsen var del av et «ondsinnet komplott» som er avverget. Minst 16 andre er pågrepet. De anklages for å ha samarbeidet med utenlandske aktører for å undergrave landets sikkerhet.

Prins Hamzah nekter for å være del av noen «konspirasjon eller forbrytersk organisasjon».

