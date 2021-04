Vaksinemotstand i Serbia gir vaksine til naboland

utenriks

Mens resten av verden strever for å sikre seg nok koronavaksiner, til befolkningen, står Serbia i en annen kamp – nemlig å overtale skeptiske medborgere til å ta den livreddende vaksinen.

Så mange vaksiner har landet tilgjengelig at folk i nabolandene er invitert til å få vaksine gratis. Og tusener av vaksineturister fra Bosnia, Nord-Makedonia og Montenegro takker ja og strømmer til Beograd.

I tillegg har Serbia kunnet donere tusener av doser til nabolandene, blant annet Nord-Makedonia.

Bakgrunnen for situasjonen er et diplomatisk spill mellom øst og vest som førte til at Serbia endte opp med 15 millioner vaksiner, til en befolkning på 7 millioner.

3 millioner vaksiner er kommet, både Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V og kinesiske Sinopharm, og 2 millioner mennesker er hittil vaksinert.

Mange takker nei

Men bare en firedel av alle som er tilbudt vaksinen, har takket ja, og etter at de var ferdig vaksinert, har tempoet i vaksineringen gått kraftig ned.

Myndighetene sier nå at alle som ikke er vaksinert, kan møte opp på vaksinasjonssentrene uten time og få vaksinen.

– Jeg trygler dere. Vaksiner dere. Vi har vaksiner, og vi får flere. I Guds navn, vaksiner dere, sier president Aleksandar Vucic, som imidlertid selv ennå ikke har villet ta vaksinen.

Desinformasjon

Ifølge Serbias fremste epidemiolog, Predrag Kon, er skepsisen et resultat av desinformasjon fra vaksinemotstandere som sprer frykt.

– Jeg har jobbet med dette i flere tiår, og jeg har satt hvilken overtalelsesevne de har. Bare 1–2 prosent av antivakserne kan fort påvirke 50 prosent av dem som ikke har bestemt seg, sier Kon.

Serbias helseminister Zlatibor Loncar har foreslått å forby innhold i sosiale medier som undergraver vaksineringsprosessen, og politiet har slått til mot enkelte antivaksere og arrestert fem «for å ha spredt panikk».

En meningsmåling i oktober gjort av Europe Policy Advisory Group viste at over halvparten av de spurte i Balkan-regionen ikke har tenkt å la seg vaksinere.

Håndfull leger bidrar

En liten håndfull vaksineskeptiske leger med hundretusener av følgere på nettet har bidratt til mistenksomheten, og i mars deltok tusener i en protest mot koronatiltak i Beograd.

Viruseksperter sier at treg vaksinering kombinert med raskt økende smittetall er den farligste kombinasjonen for å utvikle nye varianter, inkludert varianter som er resistente mot vaksiner.

– Vi må passe på at vaksineringsprosessen går fortere enn viruset, sier virologen Ana Banko.

Legene er ikke optimister. De tror målet om å vaksinere 65–80 prosent av befolkningen, som er det som trengs for flokkimmunitet, er et fjernt mål.

(©NTB)