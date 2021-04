Blinken: USA skal dele vaksinedoser med andre land

utenriks

– Vi mener at vi er i en posisjon til å gjøre mye mer. Jeg vet at mange land ber USA om å gjøre mer, noen av dem er desperate på grunn av omfanget av koronakrisen. Vi hører dere, og jeg lover at vi jobber så raskt som mulig, sier Blinken.

USA har prioritert å vaksinere sine egne innbyggere først. Det har ført til kritikk av president Joe Biden for å videreføre Donald Trumps «America First»-doktrine og dermed gjøre det vanskeligere for fattigere land å skaffe koronavaksiner.

Mer enn 67 million doser er satt i USA, og ifølge Det hvite hus ble mer enn 4 millioner doser satt på én dag denne helgen. Drøyt 32 prosent av USAs befolkning har fått minst én dose koronavaksine.

Blinken understreker at amerikanske myndigheter vet at en vellykket vaksineringsinnsats i USA ikke er nok.

– Pandemien stopper ikke her hjemme før den er over i resten av verden.

